PM prende três homens por porte ilegal de armas e cárcere privado em Niterói

Um dos suspeitos estava foragido e armas foram apreendidas durante a operação - Foto: Divulgação

Policiais Militares do 12º BPM (Niterói) prenderam três homens por porte ilegal de arma de fogo, na manhã desta quarta-feira (28), na Rua Domingues Nicolau, na Comunidade Santo Cristo, no bairro do Fonseca, em Niterói. Um dos presos estava foragido da Justiça.

De acordo com o registro de ocorrência, os militares receberam uma denúncia de que pessoas envolvidas com o tráfico de drogas comandado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP) estariam cortando a internet nas comunidades da Palmeira, Pimba e região. O objetivo dessa ação criminosa era obrigar os moradores a cancelar os serviços de empresas de internet lícitas e, no lugar, contratar um provedor clandestino imposto por traficantes.

Com isso, o Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi chamado para verificar as informações. Em meio à ação policial, houve mais uma denúncia, essa indicava que criminosos estariam mantendo uma família em cárcere privado em uma casa da região.

Sabendo disso, os policiais foram ao local informado e encontraram três homens no quintal e os moradores dentro da casa. Os policiais fizeram a abordagem e conseguiram prender os três homens, que não resistiram à prisão.

Um dos presos foi identificado como “Pochete”, de 35 anos, e possui 18 anotações criminais por homicídio, seis por tráfico de drogas, duas anotações por roubo e uma por furto, além de mandados de prisão em aberto.

O segundo preso, de 24 anos, possui uma anotação por tráfico de drogas e uma por violência doméstica. Já o terceiro preso, de 27 anos, possui três anotações de tráfico de drogas e outras três por roubo.

Com os três homens, foram apreendidas um fuzil com quatro munições intactas, uma pistola com 18 munições intactas e uma pistola com 12 munições também intactas.

Depois da prisão dos homens, a família permitiu que a casa fosse revistada, mas não foi localizado nenhum outro material ilícito.

O material apreendido e os homens foram conduzidos à 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi registrado.