PM prende três homens por porte ilegal de armas e cárcere privado em Niterói
Ação ocorreu na Comunidade Santo Cristo, no bairro Fonseca
Policiais Militares do 12º BPM (Niterói) prenderam três homens por porte ilegal de arma de fogo, na manhã desta quarta-feira (28), na Rua Domingues Nicolau, na Comunidade Santo Cristo, no bairro do Fonseca, em Niterói. Um dos presos estava foragido da Justiça.
De acordo com o registro de ocorrência, os militares receberam uma denúncia de que pessoas envolvidas com o tráfico de drogas comandado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP) estariam cortando a internet nas comunidades da Palmeira, Pimba e região. O objetivo dessa ação criminosa era obrigar os moradores a cancelar os serviços de empresas de internet lícitas e, no lugar, contratar um provedor clandestino imposto por traficantes.
Com isso, o Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi chamado para verificar as informações. Em meio à ação policial, houve mais uma denúncia, essa indicava que criminosos estariam mantendo uma família em cárcere privado em uma casa da região.
Sabendo disso, os policiais foram ao local informado e encontraram três homens no quintal e os moradores dentro da casa. Os policiais fizeram a abordagem e conseguiram prender os três homens, que não resistiram à prisão.
Um dos presos foi identificado como “Pochete”, de 35 anos, e possui 18 anotações criminais por homicídio, seis por tráfico de drogas, duas anotações por roubo e uma por furto, além de mandados de prisão em aberto.
O segundo preso, de 24 anos, possui uma anotação por tráfico de drogas e uma por violência doméstica. Já o terceiro preso, de 27 anos, possui três anotações de tráfico de drogas e outras três por roubo.
Com os três homens, foram apreendidas um fuzil com quatro munições intactas, uma pistola com 18 munições intactas e uma pistola com 12 munições também intactas.
Depois da prisão dos homens, a família permitiu que a casa fosse revistada, mas não foi localizado nenhum outro material ilícito.
O material apreendido e os homens foram conduzidos à 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi registrado.