Sargento da PM é preso acusado de abusar da própria enteada

O policial que era lotado no 9° BPM (Rocha Miranda), está sob custódia na Unidade Prisional da Polícia Militar (UPPM) - Foto: Divulgação/ Redes Sociais

A Polícia Civil prendeu no bairro do Realengo um sargento da Polícia Militar, de 49 anos, investigado por estupro de vulnerável contra a própria enteada na última quarta-feira (21). O policial que era lotado no 9° BPM (Rocha Miranda), está sob custódia na Unidade Prisional da Polícia Militar (UPPM) em Niterói. Segundo as apurações, o crime acontecia desde que a vítima tinha 8 anos de idade, hoje ela tem 15 anos.

Em depoimento à 33ª DP (Realengo), a adolescente disse que o padrasto a ameaçava para que não falasse nada à mãe. Segundo ela, em várias ocasiões o PM chegava a intimidá-la, ainda criança na época, exibindo sua arma.

A ex-esposa, que se separou depois de saber dos abusos sofridos pela filha, confirmou as ameaças de morte, também enviadas pelo telefone. Nas imagens anexadas ao processo é possível ver que o homem pedia para a vítima apagar as mensagens.