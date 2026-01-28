Adolescente é morto durante ação policial no Barro Vermelho, em São Gonçalo

O adolescente estava armado e com uma motocicleta - Foto: Layla Mussi

O adolescente estava armado e com uma motocicleta - Foto: Layla Mussi

"Ele era meu único filho, mas estava errado. Tinha tudo de que precisava, era um menino bom, mas há dois anos se perdeu nessa vida. e foi a pior coisa que ele poderia ter feito para ele mesmo. Eu tentei alertar, falar. Era um pobre playboy. Eu sempre trabalhei para dar tudo. Entrou para essa vida há dois anos e passou a só andar largado, sujo. Meu único filho. Fez 16 anos ontem, e hoje está morto".

O relato emocionado é da mãe do adolescente de 16 anos, morto com um tiro, na manhã desta quarta-feira (28), no Barro Vermelho, em São Gonçalo.

Leia também:

Mulher é atropelada por caminhão na RJ-104 e tem perna amputada

Menor é apreendido por receptação de bicicleta elétrica furtada

De acordo com policiais militares do 1º BPM (Venda da Cruz), o adolescente estava armado e com uma motocicleta em um posto de combustíveis na Rua Primeiro de Maio, no mesmo bairro.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o menino fugiu. Na Rua Aurélio Pinheiro, próximo ao posto de combustíveis, o jovem sacou a arma.

Os policiais reagiram à ação, e o adolescente acabou baleado e morto no local.

O acusado deixa a namorada grávida de uma filha do casal.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram acionados para o local e registraram o crime como morte por intervenção de agentes do Estado.

O corpo do adolescente será encaminhado ao Instituto Médico Legal de Tribobó, em São Gonçalo.