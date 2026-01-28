Motoboy é morto em assalto em São João de Meriti

Bruno dos Santos Barbosa, foi morto durante um assalto em São João de Meriti - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Bruno dos Santos Barbosa, foi morto durante um assalto em São João de Meriti - Foto: Reprodução - Redes Sociais

O número de motoboys mortos no Rio de Janeiro subiu para três em menos de uma semana. Dessa vez, a vítima foi Bruno dos Santos Barbosa, de 24 anos, que foi baleado em um assalto na Rua da Matriz, no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira (27).

O crime aconteceu em uma rua com intensa movimentação na região, que dá acesso ao bairro Coelho da Rocha. Bruno atuava em aplicativos e, de acordo com testemunhas, estava trabalhando quando foi abordado por criminosos. O jovem teve o veículo e os pertences roubados.

A Polícia Militar informou que os agentes do 21º BPM (São João de Meriti), foram ao local para verificar a informação de assalto, mas, quando os policiais chegaram, a vítima já estava morta, após ser atingida por um disparo de arma de fogo. A área foi isolada e a perícia chamada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Caxias foi chamado por volta das 23h para a remoção do corpo do entregador. Familiares de Bruno estiveram, na manhã desta quarta-feira (28), no Instituto Médico Legal de Caxias, para a realização dos trâmites legais para a liberação do corpo.

Bruno tinha dois empregos, pois, além de entregador, ele também trabalhava em uma empresa de refrigeração.

A morte do entregador está sendo investigada pela Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense (DHBF), que realiza diligências para investigar a autoria do crime.

Motoboys mortos

Bruno não foi a primeira vítima fatal de assalto contra entregadores no Rio de Janeiro em menos de uma semana. Na última quarta-feira (21), o entregador de pizza, Marcelo Julio da Silva, de 52 anos, foi morto também em uma tentativa de assalto na Rua Manuel de Araújo, localizada em Irajá, Zona Norte do Rio.

No último domingo (25), Paulo Vitor de Souza Lopes, entregador de pizza, morreu depois de ser baleado em um assalto na Avenida Cesário de Melo, situada em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste. No momento do assalto, Paulo também estava trabalhando.

Em resposta às mortes, diversos motoboys se reuniram e fizeram uma manifestação pela Rua Laudelino Vieira de Campos, próximo à Rua Campo Grande, pedindo Justiça e mais segurança. Ao longo da manifestação, os motoboys pararam em frente ao 40º BPM (Campo Grande). Alguns dos integrantes do movimento levaram balões brancos pedindo paz. Grande parte dos manifestantes era motoboy, mas ciclistas que realizam entregas também participaram.