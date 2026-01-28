Fim do inquérito: jornaleiro foi assassinado após ser sequestrado em Niterói, diz a polícia

Mesmo sem a localização do corpo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito que apurava o desaparecimento do jornaleiro Eduardo e denunciou dois homens por homicídio qualificado. Ambos tiveram a prisão preventiva decretada e foram presos em dezembro de 2025.

De acordo com os investigadores, o conjunto de provas reunidas ao longo da investigação indica que a vítima foi sequestrada e assassinada em seguida. Eduardo desapareceu no dia 24 de novembro do ano passado, na Região Oceânica de Niterói, no bairro de Itaipu. Na ocasião, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele foi abordado por três homens e obrigado a entrar em um veículo.

Leia também:

Família descreve feminicídio em Itaboraí como 'tragédia anunciada'; suspeito é preso em Minas

Confronto com a polícia deixa um morto e dois feridos no Tanque

Dias depois, o carro flagrado pelas câmeras foi encontrado completamente carbonizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o que reforçou a linha de investigação de que o jornaleiro teria sido morto após o sequestro.

Desde o início das investigações, a principal hipótese trabalhada pela polícia aponta que o crime estaria relacionado à comercialização ilegal de cigarros. Segundo a Polícia Civil, o rapaz atuava há algum tempo nesse mercado clandestino, e o crime teria ligação direta com esse envolvimento.