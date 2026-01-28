Menor é apreendido por receptação de bicicleta elétrica furtada

Uma bicicleta elétrica foi recuperada por policiais militares do 12º BPM (Niterói), após ser furtada em Maricá. Na ação policial, um menor de 16 anos foi apreendido acusado de receptação de um produto de furto, na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói, na noite desta terça-feira (27).

Segundo a ocorrência, os policiais militares foram abordados pelas vítimas que informaram sobre o furto da bicicleta elétrica ocorrido na cidade de Maricá. Durante a conversa, as vítimas explicaram que uma pessoa entrou em contato com eles exigindo dinheiro para devolver o veículo, após ver um anúncio nas redes sociais sobre o caso de furto.

As vítimas contaram que o menor às estava esperando junto da bicicleta nos fundos de um shopping center da região. Dessa forma, os envolvidos e os policiais foram ao local indicado e quando o acusado se aproximou das vítimas os militares realizaram a abordagem e conseguiram recuperar a bicicleta elétrica.

Os envolvidos foram conduzidas à 76ª DP (Centro), onde o caso foi registrado e o menor autuado por receptação.