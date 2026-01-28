Quatro homens são presos em local usado para desmanche de motocicletas em Niterói

Na manhã desta terça-feira (27), uma ação policial foi deflagrada após uma denúncia anônima, recebida por meio de um aplicativo de mensagens, indicar a existência de um imóvel utilizado para o desmonte de motocicletas roubadas no bairro Largo da Batalha, em Niterói, na Região Metropolitana.

As informações chegaram ao programa Segurança Presente de Niterói, que repassou o alerta ao setor de inteligência da 79ª DP (Jurujuba) e ao Gabinete de Gestão Integrada Municipal. A partir disso, foi organizada uma operação conjunta para apurar a denúncia.

No local, as equipes se depararam com quatro suspeitos no interior do imóvel. Os homens foram abordados e presos, sendo conduzidos posteriormente à delegacia responsável para os procedimentos legais.