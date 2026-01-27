Confronto com a polícia deixa um morto e dois feridos no Tanque

Na manhã desta terça-feira (27), equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 18º BPM realizaram um patrulhamento para coibir roubos na região da Rua das Jaqueiras, no bairro do Tanque, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar, os agentes identificaram um veículo ocupado por criminosos. Durante a tentativa de abordagem, os suspeitos atiraram contra os policiais.

Após o confronto, três homens envolvidos na ação foram localizados feridos. Um deles morreu no local, enquanto os outros dois foram encaminhados para um hospital da região, onde permanecem sob custódia. Com o grupo, os militares apreenderam um revólver e um bloqueador de sinal de GPS.

O policiamento segue reforçado na área. Por conta da ocorrência, houve impacto no trânsito e em algumas linhas do BRT. No entanto, segundo o Centro de Operações Rio (COR), a Rua Cândido Benício teve o tráfego liberado por volta das 9h. A Mobi-Rio informou ainda que os intervalos das linhas estão em processo de normalização.