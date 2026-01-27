Família descreve feminicídio em Itaboraí como 'tragédia anunciada'; suspeito é preso em Minas

A morte da jovem Thamires Moreira França da Silva, de 23 anos, é descrita pela família como uma tragédia anunciada. Morta a facadas dentro da própria residência, no bairro Santo Antônio, em Itaboraí, na madrugada desta terça-feira (27), ela vivia um histórico de violência com o ex-marido, pai de um de seus filhos.

Na madrugada do crime, a mãe da jovem também foi ferida ao tentar impedir o ataque e foi hospitalizada.

Uma prima da vítima contou que a jovem já havia registrado boletim de ocorrência.

"Eu cheguei a insistir para irmos ao IML e dar continuidade, mas ela achou que não precisava (de medida protetiva). Ele já dava sinais. Para o bairro, ele parecia o super-marido, mas dentro de casa sempre agrediu ela", afirmou.

Inconformado, o pai da vítima cobra justiça e mudanças na legislação.

“Espero que haja justiça, que ele fique preso. As leis ainda são muito frouxas. Quando acontece um caso desse, a mulher já perdeu a vida. O que vale a vida, então?”, questionou, acrescentando que Thamires era a única filha (do gênero feminino) da família.

Thamires morava com a mãe e os dois filhos. O autor do crime fugiu para o estado de Minas Gerais após o ataque, onde foi preso na tarde desta terça-feira (27).

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.