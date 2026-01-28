Atleta gonçalense conquista medalha em torneio internacional de Jiu-jítsu

O benefício é oferecido pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação - Ascom

O benefício é oferecido pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação - Ascom

Com apoio do programa “Auxílio ao Atleta Gonçalense”, a esportista Sara Leandro de Medeiros, de 34 anos, conquistou a medalha de prata no European IBJJF Jiu-jítsu 2026, que ocorreu em Lisboa, capital de Portugal, entre os dias 15 e 24 de janeiro. Além da medalhista, as atletas Shaulah Oliveira, 34, e Natacha da Silva, 27, também representaram a cidade na competição.

O benefício é oferecido pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo e contempla esportistas de alto rendimento de todas as modalidades, a partir dos 8 anos, que são filiados a entidades como confederações e comitês olímpicos e paralímpicos.

A moradora do bairro Gradim, Sara Medeiros, conta que foi a sua primeira participação em um torneio internacional e já garantiu vaga no pódio da sua categoria.

“Foi o meu primeiro campeonato internacional e foi uma experiência maravilhosa, ganhei duas lutas e fui à final. Fiquei muito feliz de ser contemplada com o auxílio da Prefeitura e pretendo seguir firme para participar de outros. Que venham os próximos, estarei preparada,” disse.

“Estamos trabalhando para garantir que mais atletas gonçalenses possam ser contemplados pelo auxílio e ficamos monitorando as competições nacionais e internacionais junto às federações, confederações e organizações públicas para garantir o acesso dos nossos atletas,” afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Bruno Porto.

Para mais informações sobre o “Auxílio ao Atleta Gonçalense” consulte a regulamentação pelo link: https://www.pmsg.rj.gov.br/esporte-e-lazer/projetos/auxilio-ao-atleta-goncalense/.