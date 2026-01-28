União de Maricá leva ensaio inédito à orla de Itaipuaçu nesta sexta-feira (30/01)

A atividade integra a reta final de preparação para o Carnaval 2026 - Foto: Divulgação - Elsson Campos

A atividade integra a reta final de preparação para o Carnaval 2026 - Foto: Divulgação - Elsson Campos

Com apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, a União de Maricá realiza nesta sexta-feira (30/01) um ensaio de rua inédito no município. A atividade integra a reta final de preparação para o Carnaval 2026 e acontece na Orla de Itaipuaçu, a partir das 20h. O ensaio será o penúltimo antes do desfile oficial na Marquês de Sapucaí, proporcionando à população maricaense a oportunidade de acompanhar de perto a preparação da agremiação.

A programação será realizada no Circuito Claudinho Guimarães, com concentração na Rua Paraná e dispersão na Rua Rio de Janeiro, em Itaipuaçu. O desfile oficial da União de Maricá está marcado para o dia 14 de fevereiro, sábado de Carnaval. A escola será a sexta agremiação a pisar na avenida.

Leia também:

Representantes de Danilo cobram quase R$ 7 milhões na Justiça e pressionam o Botafogo

Maricá perde para o Sampaio Corrêa e se complica no Carioca 2026

O evento fortalece a identidade do samba no município, amplia o alcance das atividades carnavalescas junto à população e promove a ocupação cultural e territorial dos espaços públicos da cidade.

Desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira, o enredo “Berenguendém e Balangandãs” aborda a joalheria produzida por pessoas negras no Brasil, com destaque para os adornos tradicionais confeccionados e utilizados por mulheres negras nos períodos colonial e imperial.

Os objetos, que também se manifestam como enfeites, penduricalhos e joias, carregam forte identidade cultural, simbologia e resistência, representando a busca por liberdade e afirmação das mulheres negras escravizadas ou alforriadas ao longo da história.

Serviço:

Ensaio União de Maricá

Data: Sexta-feira, 30 de janeiro

Horário: 20h

Local: Orla de Itaipuaçu

Endereço: Av. Benvindo Taques Horta, no trecho entre as Rua Paraná e Rio de Janeiro, em Itaipuaçu