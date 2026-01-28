Polícias Civil e Militar realizam operação contra facção criminosa na Zona Norte do Rio

Policiais civis e militares realizam, nesta quarta-feira (28/01), uma ofensiva contra integrantes da facção Comando Vermelho, envolvidos em roubos, homicídios e crimes ligados ao tráfico de drogas. A ação, baseada em investigações da 27ª DP (Vicente de Carvalho), mira alvos na comunidade do Ipase, localizada no bairro de Vila Kosmos, na Zona Norte do Rio. Há diligências também nas comunidades do Juramentinho e Trem. Até o momento, um criminoso foi preso.

A operação conta com policiais civis do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e policiais militares do Comando de Operação Especiais (COE), como o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o Batalhão de Choque e o Grupamento de Salvamento e Resgate (Gesar).

Segundo apurado pelos agentes da 27ª DP, o grupo atua de forma violenta, prejudicando a rotina dos moradores, utilizando barricadas e coagindo a população a utilizar serviços ligados a facção criminosa. Além disso, os criminosos fomentam disputas territoriais contra outras facções, principalmente na região de Irajá.

A operação desta quarta-feira tem como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão, bem como verificar informações de inteligência sobre locais utilizados para guarda de armas e drogas, além da recuperação de veículos e cargas roubadas. Entre os alvos estão cinco criminosos responsáveis pela tortura e homicídio de um jovem, ocorrido no ano passado, no interior da comunidade do Ipase.