Porto da Pedra promove ação de beleza para a comunidade

A ação aconteceu na quadra do Porto da Pedra, horas antes da ida à Marquês de Sapucaí, e contou com profissionais especializados que atenderam integrantes da comunidade - Foto: Divulgação

O Porto da Pedra, em parceria com a Época Cosméticos, promoveu uma ação especial de cuidado e valorização da comunidade antes do ensaio técnico da escola. A iniciativa ofereceu serviços gratuitos de cabelo e maquiagem aos componentes, reforçando o compromisso do Tigre de São Gonçalo com a autoestima, o bem-estar e a inclusão de quem constrói o desfile dentro e fora da Avenida.

A ação aconteceu na quadra do Porto da Pedra, horas antes da ida à Marquês de Sapucaí, e contou com profissionais especializados que atenderam integrantes da comunidade. O objetivo foi permitir que todos chegassem ao ensaio técnico se sentindo ainda mais confiantes e preparados para viver um dos momentos mais importantes da temporada de carnaval.

Para o presidente da escola, a iniciativa traduz a essência do trabalho desenvolvido ao longo do ano. “Essa ação representa muito do que o Porto da Pedra acredita. O carnaval é feito por pessoas, pela nossa comunidade, e cuidar de quem está com a gente é fundamental. A parceria com a Época Cosméticos chega para somar, levando autoestima e carinho aos nossos componentes antes de um momento tão importante como o ensaio técnico”, destacou Fabrício Montibelo, presidente do Porto da Pedra.