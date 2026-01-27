Representantes de Danilo cobram quase R$ 7 milhões na Justiça e pressionam o Botafogo

Empresários de Danilo já tentaram tirar jogador do clube por atrasos de FGTS - Foto: Botafogo/Vitor Silva

Empresários de Danilo já tentaram tirar jogador do clube por atrasos de FGTS - Foto: Botafogo/Vitor Silva

Os representantes do meia Danilo entraram com uma ação judicial contra a SAF do Botafogo para cobrar uma dívida milionária relacionada à transferência do jogador para o Nottingham Forest, da Inglaterra. A cobrança, protocolada na Justiça do Rio de Janeiro, soma R$ 6.963.190,49 e expõe mais um capítulo da crise financeira vivida pelo clube alvinegro sob a gestão de John Textor.

A ação de execução foi movida pela empresa T.S. Sports Marketing Esportivo LTDA, responsável por intermediar a negociação com o clube inglês e por estruturar os contratos de trabalho, imagem e premiações do atleta. Danilo foi anunciado pelo Botafogo em julho de 2025, em uma operação avaliada em 22 milhões de euros, aproximadamente R$ 142 milhões, uma das maiores da história recente do clube.

Segundo os empresários, o Botafogo se comprometeu a pagar uma comissão de 1 milhão de euros até 1º de outubro de 2025, valor que corresponde a R$ 6.239.600 conforme o câmbio fixado em contrato. No entanto, o pagamento não foi efetuado, apesar de, conforme a petição inicial, todos os serviços de intermediação terem sido integralmente prestados.

Diante do atraso, os representantes de Danilo pedem que o Botafogo seja intimado a quitar o débito em até três dias. Caso contrário, solicitam medidas mais duras, como bloqueio de contas bancárias, penhora de receitas de televisão, valores junto a patrocinadores e entidades esportivas, além da retenção de até 20% do faturamento mensal do clube.

Com a aplicação das penalidades previstas em contrato, como multa de 7%, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, o valor da cobrança se aproxima de R$ 7 milhões. A situação também gerou instabilidade nos bastidores, levando os empresários do atleta a cogitarem uma transferência para o Palmeiras, em meio a atrasos salariais e de FGTS, cenário parcialmente contornado após o Botafogo quitar parte das pendências.

