PRF recupera motocicleta com sinais de adulteração na BR-101, em São Gonçalo

Na madrugada desta segunda-feira (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma motocicleta com sinais de adulteração nos elementos identificadores. A ação aconteceu no km 315 da BR-101, no município de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Por volta das 4h, durante patrulhamento pela rodovia, uma equipe da PRF abordou o veículo para fiscalização de trânsito. Questionado sobre a procedência da motocicleta, o condutor informou que havia adquirido o bem no dia anterior, pelo valor de R$ 3.500,00, pagos em espécie. No entanto, ele não soube informar o nome do vendedor, relatando apenas que encontrou o anúncio na internet e que buscou a motocicleta no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, sem especificar o endereço.

Leia também:

INSS antecipa mais de 1.200 atendimentos em final de semana com mutirão no Rio de Janeiro

Morre Tato, ídolo da história do Fluminense, aos 64 anos



O condutor também declarou não ter recebido qualquer documento referente ao veículo ou à transação comercial, o que despertou a atenção dos policiais.

Na fiscalização, os agentes realizaram a leitura do dispositivo tecnológico de segurança da placa, porém não obtiveram qualquer resultado. Diante disso, foi realizada uma fiscalização mais detalhada, na qual foram constatadas marcas de ação de instrumento abrasivo no Número de Identificação Veicular (NIV), o que indicava a adulteração.

A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves).