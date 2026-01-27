INSS antecipa mais de 1.200 atendimentos em final de semana com mutirão no Rio de Janeiro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em parceria com a Perícia Médica Federal, antecipou atendimentos em mutirão no Rio de Janeiro durante o final de semana (24 e 25 de janeiro). Os mutirões foram voltados para a realização de avaliações médicas e tiveram um total de 1.237 pessoas atendidas por agendamento.

A medida ocorre em razão da paralisação programada das agências da previdência social para atualização dos sistemas previdenciários, prevista para os dias 28, 29 e 30 de janeiro.

No sábado (24), as agências de Araruama, Avenida Brasil, Bairro de Fátima, Barra Mansa, Barra do Piraí, Campos dos Goytacazes, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Praça da Bandeira, São Pedro da Aldeia, Teresópolis e Treze de Maio receberam as antecipações, totalizando 1.097 atendimentos. No domingo (25), somente a APS de Bairro de Fátima realizou perícias médicas, com 140 avaliações.

O Instituto reforça que nenhum segurado será prejudicado pela suspensão temporária do atendimento presencial durante o período de atualização dos sistemas e que todos os agendamentos serão realizados em novas datas.

Os segurados com atendimento marcado para os dias 28, 29 e 30 de janeiro devem acompanhar as novas datas pelo site ou aplicativo Meu INSS ou telefonar para a Central 135.

O Instituto reforça que nenhum segurado será prejudicado pela suspensão temporária do atendimento presencial durante o período de atualização dos sistemas e que todos os agendamentos serão realizados em novas datas.

Os segurados com atendimento marcado para os dias 28, 29 e 30 de janeiro devem acompanhar as novas datas pelo site ou aplicativo Meu INSS ou telefonar para a Central 135.