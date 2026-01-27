Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Morre Tato, ídolo da história do Fluminense, aos 64 anos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 27 de janeiro de 2026 - 11:28
O ex-atacante Carlos Alberto Araújo Prestes, o Tato, morreu nesta terça-feira (27), aos 64 anos, em Curitiba, após enfrentar um câncer no esôfago. O falecimento foi confirmado pelo Fluminense, que decretou luto.

Ídolo de uma das fases mais vitoriosas do clube, Tato esteve no elenco campeão do Campeonato Brasileiro de 1984 e fez parte do ataque marcante dos anos 1980. Pelo Fluminense, disputou mais de 230 partidas, conquistando também o tricampeonato carioca entre 1983 e 1985, além de torneios internacionais.

O clube informou que será realizado um minuto de silêncio antes da partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira (28), no Maracanã. O corpo será cremado ainda hoje na capital paranaense.

Antes do destaque no Fluminense, Tato atuou por clubes como Coritiba, Vasco, Santos e Sport, além de ter defendido a Seleção Brasileira. Sua trajetória é lembrada pela identificação com a camisa tricolor e pela importância histórica no clube.

