Operação contra o comércio clandestino de 'canetas emagrecedoras' mira bairros na Zona Oeste do RJ

A Delegacia do Consumidor (Decon) deflagrou a terceira fase da Operação Estética Segura - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Na manhã desta terça-feira (27), a Delegacia do Consumidor (Decon) deflagrou a terceira fase da Operação Estética Segura, voltada ao combate à venda irregular de medicamentos à base de tirzepatida, popularmente conhecidos como Lipoless. O princípio ativo é indicado para o tratamento de diabetes e não possui autorização para uso com finalidade de emagrecimento.

Segundo a Polícia Civil, os produtos eram comercializados sem qualquer registro ou fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que representa risco à saúde dos consumidores.

A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços nos bairros de Campo Grande e Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Durante a operação, quatro mulheres foram levadas à delegacia para prestar esclarecimentos.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e desarticular grupos especializados na distribuição e venda ilegal de medicamentos.