PRF recupera carro roubado na Ponte Rio-Niterói

A ocorrência foi encaminhada para a 17ª DP, em São Cristóvão - Foto: Divulgação/Polícia Federal

Na tarde desta segunda-feira (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um automóvel roubado na BR-101, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Duas pessoas foram detidas.

Por volta das 17 horas, policiais rodoviários federais, em patrulhamento na BR 101, abordaram um carro que seguia pela via no sentido Rio, próximo ao Km 326.

Durante a verificação dos equipamentos obrigatórios, os agentes perceberam que a placa do veículo não retornava no sistema e que o automóvel possuía traços claros de adulterações nos sinais identificadores.

Após uma análise aprofundada, os policiais descobriram o registro original do carro e constataram que o mesmo possuía uma ocorrência de roubo no ano de 2025.

Questionados acerca da origem do bem, visto que o veículo não estava em nome de nenhum dos ocupantes, o passageiro disse que havia pego o automóvel emprestado de um amigo, na Zona Sul do Rio. Os dois ocupantes foram detidos por suspeita de receptação.

A ocorrência foi encaminhada para a 17ª DP, em São Cristóvão.