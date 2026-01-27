Polícia prende dois por furto a estabelecimento comercial no Centro de Niterói

Dois homens suspeitos de furto a um estabelecimento comercial no Centro de Niterói foram presos na manhã desta terça-feira (27) por policiais do 12º BPM (Niterói).



De acordo com a Polícia Militar, a atuação foi realizada pela equipe de busca da P2, que desenvolvia um trabalho contra crimes de furto e roubo nas regiões de Icaraí, Ingá e Centro, quando tomou conhecimento do crime ocorrido em um comércio da área central da cidade.

As equipes foram imediatamente ao local e fizeram contato com o proprietário do estabelecimento, que já se encontrava acompanhado por uma guarnição. Após a abertura do comércio, foi constatado que os suspeitos haviam subtraído uma caixa contendo diversas ferramentas.

Imagens do sistema de monitoramento foram analisadas e permitiram a identificação dos autores do furto. Com base nessas informações, os policiais realizaram diligências nas imediações e conseguiram localizar dois suspeitos, que usavam roupas compatíveis com as registradas pelas câmeras no momento do crime.

Durante a abordagem, os detidos informaram que o material furtado estaria escondido em um casarão abandonado, nas proximidades do Motel Sparta. No local indicado, a equipe conseguiu recuperar a caixa de ferramentas.

Os suspeitos foram encaminhados, junto com o material recuperado, para a 76ª DP, onde o caso foi registrado. Ainda na delegacia, os policiais conseguiram identificar um terceiro envolvido, que teria fugido da abordagem inicial.