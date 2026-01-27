Tio é preso acusado de abusar da própria sobrinha de 7 anos em Niterói

Ele foi levado para a sede da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Niterói - Foto: Divulgação/ Redes Sociais

Ele foi levado para a sede da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Niterói - Foto: Divulgação/ Redes Sociais

Um homem de 57 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (26) acusado de abusar sexualmente da própria sobrinha de apenas 7 anos de idade. A ação ocorreu na Rua Rosalina Moraes Paiva, no bairro Engenho do Mato, na Região Oceânica de Niterói.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito se aproveitava do fato de residir no mesmo imóvel da criança para cometer abusos, que aconteciam de forma recorrente, principalmente quando a mãe da vítima não estava em casa.

Ainda de acordo com as investigações, em um dos episódios, o homem teria queimado a mão da menina na chama do fogão como forma de intimidação, com o objetivo de evitar que os crimes fossem denunciados.

O acusado também era considerado foragido da Justiça e possuía um mandado de prisão em aberto expedido. Após ser detido, ele foi levado para a sede da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Niterói, onde responderá pelo crime de abuso de vulnerável.