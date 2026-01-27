Homem que sequestrou e espancou ex-namorada é preso no Centro de Niterói

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo prenderam, nesta segunda-feira (26/01), um homem que manteve a ex-namorada em cárcere privado, além de persegui-la e agredi-la. Ele foi capturado no Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

As investigações tiveram início após a mãe da vítima registrar ocorrência de desaparecimento da filha. De forma imediata, agentes iniciaram ações de inteligência e apuraram que o ex-companheiro da mulher havia ido ao trabalho dela e a obrigado a acompanhá-lo. Na última quarta-feira (21/01), os policiais civis identificaram o endereço onde eles estariam e, após diligências, a resgataram. Na ocasião, o criminoso fugiu do local ao perceber a chegada dos agentes.

Na última sexta-feira (23/01), mesmo procurado, o criminoso voltou a ameaçar a vítima. Ela solicitou um carro de aplicativo e, durante o trajeto, percebeu que estava sendo seguida pelo ex-companheiro, que utilizava uma moto. A mulher alertou o motorista, que tentou despistar o homem, contudo, o veículo precisou parar atrás de um ônibus, ocasião em que o criminoso desceu da moto, retirou a vítima do carro à força e passou a agredi-la violentamente com socos, chutes e golpes com o capacete. As agressões só cessaram após a intervenção de populares.

Após intensas diligências e trabalho de monitoramento, os policiais localizaram e prenderam o agressor, nesta segunda. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão preventiva pelos crimes de perseguição, descumprimento de medida protetiva e lesão corporal.