Vítima de homicídio no Engenho Pequeno é identificada
Gutemberg dos Santos foi morto após ser levado por homens encapuzados em São Gonçalo
Familiares de Gutemberg dos Santos, de 39 anos, estão no Instituto Médico Legal de Tribobó, em São Gonçalo, para liberar o corpo do trabalhador de refrigeração. O homem foi morto a tiros no bairro Engenho Pequeno, na madrugada desta terça-feira (27).
Em meio ao choro e desespero, a esposa de Gutemberg disse que está vivendo um momento muito difícil.
"Está sendo muito difícil, eu jamais imaginaria que isso poderia acontecer, que a gente ia passar por isso. (...) Ainda não temos nenhuma informação", disse Ingrid da Conceição Isidoro, de 30 anos, com quem a vítima era casada há dois anos.
De acordo com familiares, a vítima saiu de uma festa para comprar bebidas e não retornou.
"A gente estava no aniversário do meu afilhado, na entrada da Mentor Couto, nisso ele saiu para poder comprar cerveja. Ele saiu a primeira vez, pegou dois cascos, voltou para poder comprar de novo, só que passaram uns 10, 20 minutinhos e mandei uma mensagem para ele brincando 'Berg, vai morar aí?' Ele não respondeu, nisso eu fiquei ligando", relatou a esposa.
Testemunhas informaram aos familiares que um homem, vestindo camisa preta e bermuda jeans, foi jogado dentro de um carro prata por três homens encapuzados. O sentimento de desespero tomou conta dos parentes e amigos da vítima, que já tentavam localizá-la.
Pouco tempo depois, houve a informação de que o corpo de um homem havia sido encontrado com marcas de tiros nas proximidades da Água Mineral. Mais tarde, foi confirmado que o corpo era de Gutemberg, e que junto dele não estavam alguns de seus pertences.
Sob supervisão de Marcela Freitas