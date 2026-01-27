Vítima de homicídio no Engenho Pequeno é identificada

Familiares de Gutemberg dos Santos, de 39 anos, estão no Instituto Médico Legal de Tribobó, em São Gonçalo, para liberar o corpo do trabalhador de refrigeração. O homem foi morto a tiros no bairro Engenho Pequeno, na madrugada desta terça-feira (27).

Em meio ao choro e desespero, a esposa de Gutemberg disse que está vivendo um momento muito difícil.

"Está sendo muito difícil, eu jamais imaginaria que isso poderia acontecer, que a gente ia passar por isso. (...) Ainda não temos nenhuma informação", disse Ingrid da Conceição Isidoro, de 30 anos, com quem a vítima era casada há dois anos.

De acordo com familiares, a vítima saiu de uma festa para comprar bebidas e não retornou.

"A gente estava no aniversário do meu afilhado, na entrada da Mentor Couto, nisso ele saiu para poder comprar cerveja. Ele saiu a primeira vez, pegou dois cascos, voltou para poder comprar de novo, só que passaram uns 10, 20 minutinhos e mandei uma mensagem para ele brincando 'Berg, vai morar aí?' Ele não respondeu, nisso eu fiquei ligando", relatou a esposa.

Testemunhas informaram aos familiares que um homem, vestindo camisa preta e bermuda jeans, foi jogado dentro de um carro prata por três homens encapuzados. O sentimento de desespero tomou conta dos parentes e amigos da vítima, que já tentavam localizá-la.

Pouco tempo depois, houve a informação de que o corpo de um homem havia sido encontrado com marcas de tiros nas proximidades da Água Mineral. Mais tarde, foi confirmado que o corpo era de Gutemberg, e que junto dele não estavam alguns de seus pertences.

