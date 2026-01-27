Jovem é morta a facadas dentro de casa em Itaboraí

A mãe da jovem foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde permanece internada - Foto: Divulgação

A mãe da jovem foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde permanece internada - Foto: Divulgação

Mais um caso de feminicídio foi registrado na madrugada desta terça-feira (27). Uma jovem, identificada como Thamires Moreira França da Silva, de 23 anos, foi morta a facadas dentro de casa, no bairro Santo Antônio, em Itaboraí. A mãe da vítima também foi ferida ao tentar impedir o ataque do ex-companheiro contra a jovem.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu na Avenida Vereador Pereira, no bairro Santo Antônio. Thamires estava dentro de casa quando teve o imóvel invadido pelo ex, que desferiu 14 facadas contra ela. Durante a agressão, a mãe da jovem tentou intervir e acabou ferida na mão, com intensa perda de sangue.

Leia também:

Mais um homem é executado no Engenho Pequeno

Dan Caricaturas homenageia Xande de Pilares com desenho especial

Após o ataque o autor fugiu e as vítimas foram socorridas por vizinhos. Elas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manilha, mas Thamires não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

A mãe da jovem foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde permanece internada.

Segundo informações repassadas inicialmente, o ataque teria sido motivado pelo inconformismo do agressor com o fim do relacionamento. Policiais estiveram na residência da vítima, com apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT), por se tratar de área de risco, mas não localizaram o autor ou testemunhas do caso.

O filho da vítima, uma criança de dois anos, foi encaminhado ao Conselho Tutelar. O caso será investigado por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, que registraram o caso e realizam buscas para localizar o suspeito.