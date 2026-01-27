PM prende dois homens e apreende adolescente com drogas em Niterói

Os policiais encontraram 43 pinos de cocaína, 35 pedras de crack e dois aparelhos celulares - Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Os policiais encontraram 43 pinos de cocaína, 35 pedras de crack e dois aparelhos celulares - Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Uma ação do 12º BPM, realizada a partir de informações do Disque-Denúncia, resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um adolescente, além da apreensão de drogas e celulares, na Comunidade do Atalaia, no Complexo da Viradouro, em Niterói. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (26).

Segundo a Polícia Militar, equipes do PATAMO da 4ª Companhia foram ao local após denúncias de que traficantes estariam armazenando armas na região. Durante a ação, três suspeitos foram observados em atitude suspeita e abordados.

Com o grupo, os policiais encontraram 43 pinos de cocaína, 35 pedras de crack e dois aparelhos celulares, material que estaria pronto para a comercialização.

Os dois adultos foram presos em flagrante e já possuíam antecedentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O adolescente apreendido não tinha registros anteriores.

A ocorrência foi encaminhada à 77ª DP, onde os suspeitos foram autuados pelo crime de tráfico de drogas. O menor permaneceu apreendido e à disposição da Justiça.