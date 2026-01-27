Polícia prende suspeito com 16 celulares e moto adulterada no Centro de Niterói

Uma ação de monitoramento e inteligência do 12º BPM resultou na apreensão de 16 aparelhos celulares e uma motocicleta no cruzamento da Rua Visconde do Uruguai com a Rua São Pedro, no Centro de Niterói, na madrugada desta terça-feira (27).

As equipes receberam informações sobre um suspeito já conhecido dos militares, que estaria circulando pela região em uma motocicleta branca, possivelmente oriunda de crime, além de portar diversos celulares provenientes de furtos e roubos.

O homem foi localizado na área conhecida como “camelódromo”. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir, mas acabou alcançado após um cerco realizado pelas equipes.

Durante a abordagem, foram apreendidos 16 celulares e a motocicleta, que apresentava chassi adulterado. O acusado possuía três mandados de prisão em aberto e já acumulava 13 passagens pela polícia. A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP, onde o caso foi registrado.