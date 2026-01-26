Dan Caricaturas homenageia Xande de Pilares com desenho especial

Quando dois grandes artistas se encontram, sempre sobra emoção e sorrisos. E foi assim, com palavras marcantes e carregadas de carinho, que o cantor, compositor e cavaquinista Xande de Pilares, recebeu das mãos do chargista niteroiense Dan Caricaturas, o desenho preparado por ele para homenagear o músico, um dos ícones da MPB do país. E a homenagem teria mesmo que ser materializada por Dan, uma dos mais talentosos de sua geração, com passagem por grandes veículos de imprensa e premiado nos principais salões organizados no Brasil e no exterior.

O encontro não poderia ser feito em melhor local do que o Bar do Zeca, mantido por outro expoente do mundo do samba - Zeca Pagodinho - na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Após o show, Xande e Dan conversaram e fizeram questão de posar para as fotos e vídeos, em conteúdos que fizeram muito sucesso e ganharam curtidas e 'likes' nas redes sociais.

Xande aproveitou para chamar a atenção do público a uma tendência que existe em algumas pessoas, de tentar desmitificar personalidades que construíram histórias marcantes. O músico citou Pelé e Ayrton Senna, dois ídolos nacionais também homenageados no passado por Dan. "Você homenageou dois caras predestinados dentro do sonho que eles tiveram e realizaram. Eu também passo a fazer parte de sua história e externo toda gratidão pelo seu gesto", afirmou Xande, mostrando o desenho em que Xande aparece, com uma camisa vermelha, com o inseparável cavaquinho.

Xande de Pilares aproveitou para mandar um recado àqueles que teimam em 'pegar no pé' dos ídolos no mundo virtual. 'Faça isso não! Porque amanhã, você poderá ter sua história construída, e nunguém pode julgá-la!", alertou. Xande, que atualmente e um dos mais requisitados artistas Brasileiros para apresentações nas principais cidades do país e também no exterior, como Dan, é de origem humilde. Criado no Morro da Chacrinha, no Complexo do Turano, Zona Norte do Rio, Alexandre Silva de Assis também morou em Pilares, nome de bairro que adotou como o artista que o Brasil inteiro conhece.

A história de Dan, ou Daniel Souza Silva, começou a partir de uma paixão, ainda quando criança, na comunidade Coronel Leôncio, na Engenhoca, Zona Norte de Niterói. De família humilde e numerosa, com mais seis irmãos, ele fez os primeiros traços em folhas de papel de pão, e trabalhava lavando carros e vendendo fichas de orelhão para ajudar a mãe no sustento da família, após o pai abandoná-los.

Dan é um dos mais talentosos desenhistas de sua geração | Foto: Divulgação

Dan trabalhava na gráfica do Jornal 'A Tribuna', em Niterói, e viu a carreira decolar após o diretor de Redação, Jourdan Amora, lhe pedir um desenho para ocupar um espaço na primeira página do jornal, em meados da década de 80. Estava iniciada uma carreira memorável, que inclui passagens do já conhecido chargista pelo 'Extra', 'O Globo', 'O Dia', além de 'O Fluminense' e 'O São Gonçalo'. Também passou a ser chamado para mostrar seus trabalhos em salões de arte em diferentes pontos do Brasil e do mundo, com várias premiações.

Sua mais recente proeza foi ter ganho dois prêmios de uma só vez: o 2⁰ lugar no 20⁰ Salão Internacional de Humor de Caratinga (MG) com a caricatura do ilustrador Baptistão, além da menção honrosa com o desenho do escritor Eugênio María Gomes, no mesmo evento, realizado em novembro de 2025.

Projeto social - Atualmente, Dan também desenvolve o projeto social "Desenhando o Futuro" que leva palestras, exposições e oficinas de desenho para escolas públicas e comunidades carentes. Em breve, ele se tornará tema de um documentário, previsto para chegar aos cinemas ainda neste ano. Para conhecer os trabalhos do artista, basta acessar @dancaricaturas no Instagram ou Dan Souza Silva no Faceboock.