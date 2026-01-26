Tentativa de fuga é registrada em presídio do Complexo de Gericinó

Câmeras de segurança registraram o momento em que um dos detentos tentava pular o muro utilizando uma corda - Foto: Reprodução - TV Globo

Câmeras de segurança registraram o momento em que um dos detentos tentava pular o muro utilizando uma corda - Foto: Reprodução - TV Globo

O Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste, registrou a tentativa de fuga de três detentos que estavam em isolamento, durante a madrugada desta segunda-feira (26). Os presos fizeram um buraco na parede, renderam e agrediram um policial penal.

Os detentos foram identificados como William Freitas da Costa, Thiago Antônio de Oliveira e David Gonçalves de Souza. No momento em que eles tentavam fugir, outro agente penitenciário presenciou a fuga e acionou o alarme.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), os três presos estavam na área de isolamento e perfuraram a parede para passar para a área interna do presídio.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um dos detentos pula o muro utilizando uma corda e acessa uma região de mata da cadeia.

Logo depois, o homem foi alcançado por uma equipe do Grupamento Tático Móvel (GTM). Com a captura desse preso, os outros fugitivos não conseguiram continuar com o plano de fuga e retornaram para o isolamento.

Ainda segundo a Seap, o policial penal foi agredido, recebeu atendimento médico e está bem. Os três presos que tentaram fugir foram levados à 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado.