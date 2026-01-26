Polícia prende dois suspeitos e apreende arma e drogas na Comunidade do Porto do Rosa

Entre os itens apreendidos estão uma pistola marca Glock com numeração suprimida, 10 munições, 54 pinos contendo substância com características de cocaína, 14 pedras de crack, 132 trouxinhas de maconha - Foto: Divulgação

Uma ação da policial realizada na Comunidade do Porto do Rosa resultou na prisão de dois indivíduos e na apreensão de uma arma de fogo, munições e grande quantidade de drogas. A operação ocorreu após informações que um homem estaria sendo torturado em um ponto de venda de entorpecentes da localidade, na manhã desta segunda-feira (26).

De acordo com o 1° Batalhão da Polícia Militar, após o recebimento da denúncia, os agentes se deslocaram até o local para averiguação. Durante a ação, os agentes obtiveram êxito na prisão de dois suspeitos e na apreensão de diversos materiais ilícitos.

Entre os itens apreendidos estão uma pistola marca Glock com numeração suprimida, 10 munições, 54 pinos contendo substância com características de cocaína, 14 pedras de crack, 132 trouxinhas de maconha avaliadas em R$ 10,00 cada e 28 trouxas de maconha do tipo skank. Não foi encontrado nenhum homem sendo torturado no local.





Ainda segundo a ocorrência, foi constatado que um dos presos, possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de feminicídio.

Os dois indivíduos foram encaminhados à 73DP (Neves) e permaneceram presos à disposição da Justiça.