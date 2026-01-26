Polícia prende dois suspeitos por tráfico de drogas na Comunidade Pé Pequeno, em Niterói

Os dois suspeitos foram encaminhados à 76ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante - Foto: Divulgação

Uma operação realizada por policiais do 12ºBPM (Niterói), na tarde desta segunda-feira (26), terminou com a prisão de dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na Comunidade Pé Pequeno, no bairro de Fátima, Niterói. A ação ocorreu após uma denúncia anônima recebida pelo Disque-Denúncia.

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram até o local indicado e flagraram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram fugir, mas foram cercados e detidos após um cerco tático realizado pelos policiais.

Durante a abordagem, os agentes apreenderam 290 pinos de cocaína, 58 tabletes de maconha e um rádio transmissor.

Ainda de acordo com a PM, um dos presos estava foragido do sistema prisional desde maio de 2025 e possuía um mandado de recaptura em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital do Rio de Janeiro.

Os dois suspeitos foram encaminhados à 76ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.