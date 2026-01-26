BNDES pede adiamento do leilão que definirá novo operador do sistema ferroviário do RJ

O banco afirma que o edital ignora uma dívida de R$ 1,7 bilhão da SuperVia, o que pode gerar prejuízo irreversível - Foto: Divulgação/ Henrique Freire/Governo do Rio de Janeiro

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pediu à Justiça o adiamento do leilão que vai escolher o novo operador do sistema ferroviário do Rio de Janeiro, marcado para o dia 10 de fevereiro. O banco afirma que o edital ignora uma dívida de R$ 1,7 bilhão da SuperVia, o que pode gerar prejuízo irreversível.

O pedido está sendo analisado pelo juiz Victor Agustin Cunha Torres, da Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Segundo o banco, a concessionária interrompeu os pagamentos do financiamento em 2021 e negociou um acordo com o Governo do Estado sem incluir a instituição.

O BNDES critica o acordo homologado pela Justiça, que prevê aporte de recursos públicos, repasse dos controladores e a criação de uma nova estrutura para transferir a operação ferroviária, encerrando a concessão atual. Para o banco, a medida retira garantias do principal financiador do sistema.

O Ministério Público apontou que o recurso pode ter sido apresentado fora do prazo, mas solicitou esclarecimentos do Estado e da SuperVia. Em nota, o BNDES reafirmou que o acordo o prejudica diretamente. A Secretaria de Transportes manteve o leilão na data prevista e a SuperVia não se pronunciou.