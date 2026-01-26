Governo do Estado anuncia criação de batalhão da PM em Maricá

A Prefeitura de Maricá participou, nesta segunda-feira (26/01), da cerimônia de assinatura do decreto de reestruturação operacional e administrativa da Secretaria de Estado de Polícia Militar. A medida cria oficialmente o 13º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que será construído na Cidade da Segurança, no Parque Nanci, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

“Depois de muita luta e diálogo, conquistamos algo que o nosso povo espera há décadas. Agradeço o governador por essa decisão, que melhora ainda mais o trabalho integrado entre a PM, a Guarda Municipal e a Prefeitura. Maricá cresceu, se desenvolveu e agora vai passar a ter uma estrutura de segurança própria e à altura de sua importância”, disse o prefeito de Maricá, Washington Quaquá.

“O novo batalhão vai cuidar exclusivamente de Maricá, um anseio de décadas. que vai virar realidade graças a um acordo estratégico. Até o 13º BPM começar a operar, seguiremos atuando de maneira integrada com o 12º BPM (Niterói)”, completou o secretário de Segurança Cidadã, Coronel Júlio Veras, que representou o município na solenidade, realizada no Palácio Guanabara.

A iniciativa busca reduzir a sobrecarga dos batalhões já existentes. Atualmente, o policiamento em Maricá é realizado pelo 12º BPM (Niterói), com apoio da Secretaria de Segurança Cidadã, por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

“Estamos criando um equipamento público fundamental para a segurança pública. Com união e entendimento, conseguimos concretizar esse sonho de anos para o município. Quem ganha é a população”, comentou o secretário de Estado da Polícia Militar, Coronel Marcelo Menezes.

A Polícia Militar vai criar, pelo menos, 16 unidades operacionais e administrativas. Estão incluídos batalhões como: 1º BPM (Venda da Cruz - SG), já em funcionamento; o 13º BPM (Maricá); o 42º BPM (Araruama); 44º BPM (Nova Iguaçu), 45º BPM (Jacaré) e 46º BPM (Guarus e São Francisco de Itabapoana).

A reorganização vai transformar oito unidades da Polícia Ambiental em três Batalhões de Polícia Ambiental, 1º BPAM (São Gonçalo), 2º BPAM (Volta Redonda) e 3º BPAM (São João da Barra). A medida busca tornar a PM mais forte e eficiente para agir e prevenir crimes, além de reduzir a sobrecarga dos batalhões já existentes.