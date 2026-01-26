Polícia recupera carreta com R$ 362 mil em eletrodomésticos

Na noite do último sábado (24), policiais militares da UPP Manguinhos recuperaram uma carreta com dois contêineres carregados com eletrodomésticos, avaliados em cerca de R$ 362 mil, após uma perseguição nas proximidades do Viaduto de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Durante a ação, os policiais conseguiram cercar a carreta e impedir a fuga. Ainda segundo a PM, o suspeito tentou escapar a pé e estava armado no momento da abordagem, mas foi rapidamente contido e preso pelos militares. Com ele, foram apreendidos uma arma e um celular.

A carga de eletrodomésticos foi recuperada sem danos e encaminhada para os procedimentos legais. A ocorrência foi registrada na 17ª Delegacia de Polícia (São Cristóvão), onde o caso será investigado e o criminoso permaneceu à disposição da Justiça.