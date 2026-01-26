Polícia procura envolvidos na morte de cantor de pagode, em assalto, no Rio

Na Rua Basílio de Brito, o músico foi abordado pelos assaltantes enquanto descia de um carro de aplicativo acompanhado da esposa - Foto: Divulgação

Na Rua Basílio de Brito, o músico foi abordado pelos assaltantes enquanto descia de um carro de aplicativo acompanhado da esposa - Foto: Divulgação

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta segunda-feira (26), um cartaz com o título - Quem Matou? - para auxiliar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do cantor de pagode Leonardo Pereira Afonso de Souza, conhecido como Leozinho, de 38 anos, que foi abordado por criminosos na noite de sexta-feira (23) quando chegava à festa de aniversário do sobrinho, no Cachambi, Zona Norte do Rio.

Segundo investigações, dois criminosos roubaram uma moto e passaram a assaltar pedestres na região. Na Rua Basílio de Brito, o músico foi abordado pelos assaltantes enquanto descia de um carro de aplicativo acompanhado da esposa, quando ele chegava à festa de aniversário do sobrinho. Durante a abordagem, o cantor saiu do veículo e pediu que a mulher entrasse rapidamente na casa. Segundo testemunhas, Leozinho reagiu e foi baleado três vezes — dois tiros atingiram a perna e um a axila. Em seguida, os criminosos fugiram.

Leia também:

Vazamento em tubulação deixa vários bairros sem água na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Lula pede em reunião à presidente da FIFA para Brasil sediar o Mundial de Clubes 2029

Policiais do 3º BPM (Méier) foram acionados, mas quando chegaram ao local, o cantor já havia sido socorrido por moradores e levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde chegou a passar por cirurgia, mas resistiu aos ferimentos.

A Delegacia de Homicídios fez perícia no local do crime e assumiu as investigações. Agentes da especializada buscam informações em câmeras de segurança e testemunhas.

.O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização dos criminosos, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido