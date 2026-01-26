No RJ, PRF recupera caminhão com registro de roubo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um caminhão com registro de roubo que circulava como "clone" nas proximidades da rodovia Presidente Dutra, na região metropolitana do Rio de Janeiro, nesse domingo (25). Um homem foi preso.

Por volta das 11h, a equipe da PRF recebeu informações de que um caminhão baú com suspeita de clonagem trafegava pela BR-116, no sentido da Avenida Brasil. Durante patrulhamento pelo trecho, os policiais avistaram o veículo deixando a rodovia e acessando a via auxiliar. Foi realizado o acompanhamento e, em seguida, dada ordem de parada para fiscalização, prontamente atendida pelo condutor.

A abordagem ocorreu na Rua General Corrêa Castro, nº 298, no bairro Jardim América, zona norte da capital fluminense. Questionado sobre a propriedade do veículo, o motorista informou não ser o proprietário registral. Segundo ele, o caminhão pertenceria a um vizinho identificado apenas como “Marcelo”, que lhe emprestaria o automóvel com frequência para atividades laborais. O condutor afirmou ainda que o referido vizinho estaria na posse do veículo há cerca de um ano.

Durante a fiscalização, os agentes realizaram a verificação técnica dos sinais identificadores veiculares e constataram que os elementos de identificação apresentavam indícios de adulteração. A partir da análise, foi possível identificar o veículo original, de mesma marca, modelo e cor, porém com placa distinta, a qual possui registro de roubo.

O crime de roubo consta em Registro de Ocorrência lavrado na 44ª Delegacia de Polícia (DP), em Inhaúma, em abril de 2025.

A ocorrência foi encaminhada para a 38ª DP (Brás de Pina).