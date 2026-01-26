Entregador de pizza é morto a tiros enquanto trabalhava na Zona Oeste

A vítima usava uma mochila térmica de um aplicativo de entrega de comida - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um entregador de 22 anos foi morto enquanto trabalhava em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste do Rio. O crime ocorreu na noite deste domingo (25), por volta das 21h30, no momento em que ele chegava à Avenida Cesário de Melo para entregar uma pizza.

Segundo as informações, o rapaz foi abordado por criminosos, que efetuaram vários disparos contra ele. A vítima usava uma mochila térmica de um aplicativo de entrega de comida. Após o ataque, os bandidos fugiram levando a motocicleta do entregador.

Algumas horas depois, policiais encontraram a moto abandonada na Estrada do Campinho, em Campo Grande. Este é o segundo caso em menos de uma semana em que um motoboy é assassinado enquanto trabalhava na cidade.

A ocorrência é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O corpo de Paulo Vitor foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio.

Diante do aumento da violência na região, motoboys organizam uma manifestação a partir das 12h desta segunda-feira, na Rua da Feira, em Campo Grande. O ato tem como objetivo cobrar mais atenção das autoridades para que a categoria possa trabalhar com segurança.