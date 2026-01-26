Criminoso é preso em flagrante após assalto com arma falsa em Niterói

Policiais militares apreenderam com o homem um simulacro de pistola e o celular da vítima - Foto: Divulgação

Policiais militares apreenderam com o homem um simulacro de pistola e o celular da vítima - Foto: Divulgação

Um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante após assaltar um pedestre com arma falsificada na Avenida Marquês do Paraná, no Centro de Niterói, na noite deste domingo (25).

Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói), realizavam uma patrulha pela área quando a vítima informou que havia acabado de ser assaltada. Os agentes iniciaram buscas pela localidade e encontraram o suspeito ainda com um cartão bancário e o celular da vítima.

Além disso, junto com o homem foi encontrado um simulacro de pistola. Tanto a arma falsa quanto os pertences da vítima foram recuperados.

O acusado possui anotações criminais por roubo, tráfico de drogas e vias de fato. Ele foi conduzido à 76ª DP (Centro), onde foi autuado em flagrante por roubo e continua detido.





