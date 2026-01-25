Polícia Militar apreende 82 objetos perfurocortantes no primeiro fim de semana de megablocos no Rio

Neste primeiro fim de semana de megablocos, policiais militares apreenderam 82 objetos perfurocortantes durante ações preventivas realizadas nos megablocos “Chá da Alice”, no sábado, e “Megabloco da Lexa”, no domingo, eventos que ocorreram nos dias 24 e 25 de janeiro, no Centro da cidade do Rio de Janeiro.

Policiais militares apreenderam 82 objetos perfurocortantes | Foto: Divulgação/Polícia Militar

A temporada de megablocos do período carnavalesco de 2026 na capital, iniciada neste fim de semana, contou com um planejamento especial de segurança elaborado pela Secretaria de Estado de Polícia Militar. Para garantir a segurança e a tranquilidade de milhares de foliões, foram mobilizados 1.410 policiais militares, que atuaram em toda a área do Circuito Preta Gil, localizado no Centro do Rio.

Leia também:

Degase firma cooperação técnica com Fundação Casa para fortalecer políticas socioeducativas

Polícia Civil prende criminoso ligado ao contraventor Bernardo Bello e que matou advogado em Niterói

Ao longo de todo o Circuito Preta Gil, que começa na Praça da Candelária, passa pela Rua 1º de Março e pela Avenida Antônio Carlos e termina pouco antes do Aterro do Flamengo, foram empregadas torres de observação, além de monitoramento aéreo realizado por helicóptero e drones do Grupamento Aeromóvel (GAM). As aeronaves contam com câmeras equipadas com software de reconhecimento facial.

O policiamento também contou com duas equipes do Grupamento de Patrulhamento em Multidão (GPM), que atuaram entre os foliões com foco na prevenção de tumultos. Identificados pelo capacete branco, os policiais do GPM são lotados no RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidão) e possuem expertise nesse tipo de atuação.

"A segurança pública é um pilar fundamental para o sucesso do carnaval de rua do Rio de Janeiro, um evento que atrai milhões de foliões e movimenta significativamente a economia do estado. E a Polícia Militar através de um grande planejamento de segurança, que envolve dezenas de milhares de policiais, tecnologia e equipamentos visa não apenas a redução de crimes, mas a garantia de que o carnaval de rua ocorra de forma ordenada e segura para cariocas e turistas", afirma do secretário da SEPM, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

A coordenação do policiamento ficou centralizada em um carro-comando estacionado nas proximidades do prédio histórico da Alerj, na Avenida Antônio Carlos. Equipes da área de tecnologia acompanharam em tempo real as imagens geradas pelas câmeras de monitoramento.

O planejamento da SEPM contemplou ainda o emprego de policiais do Regimento de Polícia Montada (RPMont), com patrulhamento na Central do Brasil e na Cinelândia, além de equipes do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) e de uma Unidade de Controle de Distúrbios (UCD) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq).