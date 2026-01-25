Polícia Civil prende um dos maiores assaltantes de banco do Rio de Janeiro

A Polícia Civil capturou na manhã deste domingo (25), um homem considerado um dos maiores assaltantes de banco em atuação no estado do Rio de Janeiro, resultado de uma operação no Centro do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações realizadas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), o suspeito integrava uma quadrilha responsável por vários ataques a bancos, além de crimes contra residências e veículos. O grupo já havia sido alvo de outras ações policiais, inclusive com a prisão do líder em junho de 2025 em uma ação da Delegacia de Roubos e Furtos da Capital (DRF).

Após um grande trabalho de monitoramento e coleta de pistas, agentes localizaram o homem próximo ao Morro da Providência, no Rio. Ele foi abordado e imediatamente conduzido à delegacia, onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

De acordo com a corporação, o suspeito possui uma extensa ficha criminal, com mais de dez registros por roubo, além de anotações por tráfico de drogas e falsidade ideológica. Ele agora responderá formalmente pelos crimes de roubo qualificado com uso de arma de fogo e associação criminosa armada.

A polícia afirma que a ação faz parte de uma série de operações contínuas para desarticular organizações criminosas especializadas em ataques violentos a bancos e outros delitos graves no estado.