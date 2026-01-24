Degase firma cooperação técnica com Fundação Casa para fortalecer políticas socioeducativas

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro (Degase) firmou um Acordo de Cooperação Técnica com a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa), de São Paulo, com o objetivo de fortalecer as políticas socioeducativas, modernizar a gestão pública e aprimorar o atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

A parceria prevê a troca de experiências, apoio técnico e integração de práticas entre as duas instituições, promovendo mais eficiência, qualidade e proteção integral aos jovens atendidos. O foco está na qualificação das ações socioeducativas, no aperfeiçoamento dos processos de gestão e na construção de soluções conjuntas para o sistema socioeducativo.

O acordo estabelece que as ações serão desenvolvidas em regime de cooperação mútua, sem transferência de recursos financeiros entre os órgãos. Cada instituição será responsável pelas despesas necessárias à execução das atividades, como deslocamentos, comunicação e apoio técnico.

Além disso, serão designados gestores para acompanhar e avaliar a execução da parceria, com revisões periódicas a cada três meses, garantindo transparência, eficiência e cumprimento dos objetivos previstos no plano de trabalho.

Para o diretor-geral do Degase, Victor Poubel, o acordo representa um avanço importante para o estado do Rio de Janeiro.

"Essa cooperação fortalece o nosso trabalho ao permitir a troca de conhecimentos e boas práticas entre duas grandes instituições do país. O objetivo é garantir um atendimento cada vez mais humanizado, eficiente e comprometido com o futuro dos adolescentes", destacou.

A vigência do acordo vai até o dia 1 de janeiro de 2027, podendo ser prorrogada. Durante esse período, as instituições atuarão de forma integrada, respeitando a legislação vigente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).

A iniciativa reforça o compromisso do Degase com a modernização do sistema socioeducativo e com a construção de políticas públicas mais eficazes, que promovam cidadania, inclusão e novas oportunidades para adolescentes em situação de vulnerabilidade.