Monitoramento em tempo real leva à prisão de dois homens em Niterói

O Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), da Prefeitura de Niterói, auxiliou na prisão de dois homens do Jardim Catarina, nesse sábado (24), suspeitos de roubo de um Citroën C3 em São Gonçalo.

O veículo foi monitorado em tempo real pelo órgão enquanto circulava em Niterói e foi interceptado pelas equipes próximo ao DPO de Piratininga.

Na abordagem, além dos dois suspeitos, a polícia apreendeu um simulacro de pistola (réplica). A vítima, prima de um policial militar do 12º BPM, forneceu informações essenciais para localizar o carro.

Todos os envolvidos foram levados à 81ª DP, em Itaipu.

Tecnologia

O CISP de Niterói conta com mais de 600 câmeras espalhadas por toda a cidade, permitindo monitoramento em tempo real durante 24 horas e rápida atuação das forças de segurança. O sistema é integrado às operações da Polícia Militar, Guarda Municipal, NitTrans e programas como o Segurança Presente, garantindo agilidade e resposta eficiente em ocorrências como essa. O cercamento eletrônico que identificou o veículo utilizado conta com 120 câmeras inteligentes.