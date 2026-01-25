Capitão da PM é afastado após possível acordo com traficantes do CV

A Corregedoria da Polícia Militar determinou o afastamento cautelar do capitão Alessander Ribeiro Estrella Rosa, que atuava no batalhão de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A decisão ocorreu nesse sábado (24) após a divulgação de um áudio nas redes sociais atribuído ao oficial, no qual ele supostamente comenta a possibilidade de diálogo com traficantes do Comando Vermelho para a remoção de barricadas instaladas no município.

Segundo a Polícia Militar, a medida tem teor exclusivamente administrativo e foi aplicada enquanto o conteúdo é analisado. A corporação esclareceu que não havia, até então, registro de denúncia formal nos canais internos e que a situação chegou ao conhecimento do comando por meio de publicações compartilhadas nas redes sociais.

As informações também foram encaminhadas de forma anônima ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O MP fluminense confirmou a abertura de um procedimento, que corre em sigilo e está sob responsabilidade da Assessoria de Atribuição Originária Criminal, área que conduz apurações envolvendo autoridades.

Os áudios tornados públicos pelo ex-governador Anthony Garotinho ganharam grande repercussão e fazem referência ao prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella. Até o momento, não há confirmação oficial de que o chefe do Executivo municipal esteja sendo investigado. Em manifestações nas redes sociais, Canella negou qualquer vínculo com criminosos e declarou estar disponível para colaborar com as autoridades.

O capitão Alessander Rosa já havia sido detido em maio do ano passado, suspeito de participação em um grupo de extermínio conhecido como “Novo Escritório do Crime”, investigado por homicídios ligados ao jogo do bicho. Em decorrência desse caso, ele já respondia a um procedimento na Corregedoria e desempenhava apenas funções administrativas no batalhão, situação anterior ao novo afastamento preventivo.