Guardas municipais prendem homem que usou arma falsa para assaltar idosa em ônibus no Centro do Rio

Ao fazer a abordagem, os guardas municipais encontram o telefone celular da vítima e também a réplica de arma de fogo - Foto: Divulgação

Guardas municipais da Unidade de Ordem Pública do Porto Maravilha (UOP-Porto Maravilha) prenderam um homem de 21 anos, em flagrante, na última sexta-feira (23), pelo roubo do telefone celular da passageira de um ônibus na Gamboa, na região central da cidade. O homem usou uma réplica de arma de fogo para ameaçar a vítima, que tem 67 anos.

Os guardas foram acionados pelo motorista do ônibus que seguia para Maricá, nas imediações das Avenidas Barão de Tefé e Venezuela. Ele relatou o ocorrido e indicou onde estava o suspeito. Ao fazer a abordagem, os guardas municipais encontram o telefone celular da vítima e também a réplica de arma de fogo.

Após a prisão, o homem foi conduzido para a 4ª DP, onde a ocorrência de roubo foi registrada e a arma falsa ficou apreendida. O telefone celular foi devolvido para a vítima.