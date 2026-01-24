Deivis Antunes, diretor-presidente do RioPrevidência é exonerado do cargo

A exoneração foi oficializada pelo governador Cláudio Castro e publicada em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/ Tânia Rêgo/ Agência Brasil

O diretor-presidente do RioPrevidência, Deivis Antunes, foi exonerado do cargo nesta sexta-feira (23), após a deflagração de uma operação da Polícia Federal que investiga possíveis irregularidades em aplicações financeiras do fundo de pensão dos servidores estaduais no Banco Master.

A exoneração foi oficializada pelo governador Cláudio Castro e publicada em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

Mais cedo, Deivis Antunes havia protocolado uma carta solicitando seu afastamento da função, citando os “acontecimentos recentes” como motivação. No documento, ele afirmou que a decisão tinha como objetivo garantir transparência e imparcialidade nas apurações em curso, ressaltando que as acusações, segundo ele, não teriam fundamento.

O então presidente informou ainda que se encontra fora do país, em férias previamente agendadas desde novembro de 2025.

Em nota, o governo estadual informou que já havia instaurado, em dezembro, uma investigação conduzida pela Controladoria Geral do Estado (CGE-RJ) para analisar os investimentos realizados pelo RioPrevidência. Segundo a CGE, a apuração busca identificar eventuais prejuízos aos cofres públicos e possíveis infrações administrativas cometidas por gestores do fundo.

A operação, batizada de Barco de Papel, também teve como alvos outros diretores da autarquia. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. As investigações apontam que o RioPrevidência teria aplicado cerca de R$ 970 milhões no Banco Master, instituição que foi liquidada no ano passado e passou a ser investigada por suspeitas de fraudes financeiras.