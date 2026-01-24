Cantor de pagode Leozinho morre após assalto no Cachambi

A Polícia Militar comunicou que o caso foi registrado na 23ª Delegacia de Polícia (Méier) - Foto: Reprodução/ Instagram

A Polícia Militar comunicou que o caso foi registrado na 23ª Delegacia de Polícia (Méier) - Foto: Reprodução/ Instagram

O cantor de pagode Leonardo Pereira de Sousa, conhecido artisticamente como Leozinho, morreu após ser baleado durante um assalto no bairro do Cachambi, na zona norte do Rio de Janeiro, nessa sexta-feira (23).

Segundo as primeiras informações, o artista foi surpreendido por criminosos no momento em que desembarcava de um carro de aplicativo, em frente à própria residência. Dois homens em uma motocicleta se aproximaram com a intenção de roubar o celular da vítima.

Durante a abordagem, os suspeitos efetuaram disparos. Leozinho foi atingido na região da axila, no braço e no glúteo. Ele chegou a ser socorrido por pessoas que estavam no local e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

A direção da unidade de saúde informou que, apesar do atendimento, o cantor não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada no hospital.

A Polícia Militar comunicou que o caso foi registrado na 23ª Delegacia de Polícia (Méier). A Polícia Civil investiga o crime e trabalha para identificar e localizar os autores do assalto.