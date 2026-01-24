PM apreende objetos perfurocortantes em megabloco neste sábado (24)

A temporada de blocos de carnaval começou e, neste fim de semana (24 e 25/01), a Secretaria de Estado de Polícia Militar iniciou o esquema de policiamento estratégico para os megablocos de carnaval no Centro da cidade do Rio de Janeiro.

Neste sábado (24), policiais militares apreenderam 49 objetos perfurocortantes durante a atuação policial no bloco Chá da Alice, no Centro do Rio de Janeiro.

Leia também

Cantor de pagode Leozinho morre após assalto no Cachambi

Degase firma cooperação técnica com Fundação Casa para fortalecer políticas socioeducativas



Entre os itens recolhidos estão facas, tesouras, estiletes e canivetes. A ação integra o esquema de policiamento preventivo adotado pela Polícia Militar, com o objetivo de garantir a segurança dos foliões e a manutenção da ordem pública.

Da Praça da Candelária, local de concentração dos megablocos Chá da Alice, realizado na manhã deste sábado, e Megabloco da Lexa, previsto para domingo, até as proximidades do Aterro do Flamengo, o público só tem acesso à área de desfile por meio de 23 pontos de revista. Em cada ponto, os policiais atuam com detectores de metais, recolhendo facas, tesouras, vidros ou qualquer objeto que possa ser utilizado como arma.