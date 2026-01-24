Preso criminoso ligado ao contraventor Bernardo Bello e que matou advogado em Niterói

Em uma ação cirúrgica, policiais civis da 35ª DP (Campo Grande) prenderam ontem (23), o criminoso envolvido na morte do advogado Carlos Daniel Dias, em 2022, em Niterói. Ele foi encontrado enquanto estava em um restaurante em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A investigação aponta que ele faz parte da organização criminosa comandada pelo contraventor Bernardo Bello.

De acordo com os agentes, informações de inteligência apontavam que ele estaria escondido na região de Campo Grande, buscando refúgio com a milícia que atua na região. A partir dessa informação, equipes da 35ª DP iniciaram o trabalho de monitoramento. Nesta sexta, confirmou-se a presença dele em um restaurante com a família, onde foi capturado, sem nenhuma chance de fuga. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão.

Segundo investigações, o criminoso responde por vários crimes, inclusive pela morte do contraventor Alcebíades Paes Garcia. Agentes apuram ainda a ligação dele a um outro contraventor e também a relação com um dos maiores grupos de extermínio do Estado do Rio. O criminoso já havia sido alvo de uma operação da Polícia Civil. Em 2024, o grupo do qual fazia parte já tinha sido denunciado pelo homicídio do advogado Carlos Daniel Dias, e passou também a ser investigado por lavagem de dinheiro e organização criminosa.