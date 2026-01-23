Polícia Civil prende quadrilha que se passava por funcionários de concessionária para praticar roubo em Niterói

Durante a operação, os agentes interceptaram dois veículos utilizados pela quadrilha para dar apoio ao crime - Foto: Divulgação

Policiais civis da 25ª DP (Engenho Novo) e da 26ª DP (Todos os Santos) prenderam, nesta terça-feira (23/01), quatro homens envolvidos em uma tentativa de roubo a residência no município de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A ação foi resultado de um trabalho integrado de inteligência, monitoramento e cruzamento de dados, que identificou a atuação de criminosos fortemente armados no bairro do Fonseca.

Durante a operação, os agentes interceptaram dois veículos utilizados pela quadrilha para dar apoio ao crime. Em um deles, os policiais encontraram duas pistolas, quatro carregadores, 72 munições, balaclavas, abraçadeiras plásticas do tipo algema, uniformes de uma concessionária de água, aparelhos celulares e mochilas. O automóvel era produto de roubo, possuía placa clonada e havia sido registrado na 73ª DP (Neves). Três suspeitos foram presos em flagrante no local.

O segundo veículo, que atuava como batedor do grupo, também foi abordado. O ocupante tentou destruir o aparelho celular no momento da abordagem, mas acabou preso em flagrante. Com ele, foi apreendido um cartucho intacto.

Os quatro criminosos e todo o material apreendido foram encaminhados à 25ª DP (Engenho Novo), onde a ocorrência segue em andamento.