Funcionário da Light é preso por furto de cabos e desvios de energia elétrica

Um colaborador da Light foi preso nesta quinta-feira (22) durante uma ação da Polícia Civil no município de Queimados, na Baixada Fluminense. A operação resultou na apreensão de aproximadamente sete quilos de cabos de cobre e na constatação de furto de energia elétrica em dois imóveis ligados ao investigado.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com o suporte de equipes técnicas da concessionária, dentro da Operação Caminhos do Cobre. As apurações começaram após uma denúncia anônima encaminhada à empresa, que acionou as autoridades para verificar possíveis irregularidades.

Durante as inspeções, os policiais identificaram ligações clandestinas, conhecidas como “gatos” e encontraram fios de cobre que, segundo a investigação, pertencem à rede de distribuição de energia. Laudos periciais realizados nos imóveis confirmaram as fraudes e resultaram na apreensão do material.

O suspeito foi levado para a Cidade da Polícia, onde ficou à disposição da delegacia responsável pelo caso.

De acordo com a corporação, as investigações continuam para esclarecer a procedência dos cabos apreendidos e apurar a possível participação de outras pessoas no esquema. A Polícia Civil informou ainda que a Operação Caminhos do Cobre integra um conjunto de ações permanentes de enfrentamento ao furto e à receptação de metais, crimes que impactam diretamente a prestação de serviços públicos essenciais. Paralelamente, foi instaurado um procedimento administrativo relacionado ao episódio.