Motorista é preso após jogar drogas pela janela na saída da Ponte Rio-Niterói

Um motorista foi preso na noite desta quinta-feira (22) após tentar se desfazer de drogas durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Avenida do Contorno, no bairro Barreto, em Niterói.

De acordo com a PRF, a equipe realizava uma fiscalização no km 322 da BR-101 quando deu ordem de parada ao veículo. Antes de encostar, o condutor arremessou uma sacola pela janela do carro. Os policiais conseguiram recuperar o material, que continha 714 trouxinhas de maconha e cerca de um quilo de pasta base de cocaína. As drogas estavam embaladas e prontas para a venda.

Ainda segundo os agentes, o homem informou que havia buscado o entorpecente na Vila do João, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e que o destino final seria o bairro de Icaraí, na Zona Sul de Niterói.

O suspeito foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado e o material apreendido.